وزير الخارجية البريطاني يعلن دعمه لماي في التصويت على سحب الثقة منها

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إنه سيدعم رئيسة الوزراء في تصويت البرلمان على سحب الثقة منها، المقرر إجراؤه اليوم.

وقال الوزير البريطاني، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أنا أدعم تيريزا ماي اليوم. منصب رئيس الوزراء هو أصعب وظيفة في الوقت الحالي، وآخر شيء تحتاج إليه البلاد هو منافسة قاسية وطويلة الأمد".

وتابع: "لن يكون خروج بريطانيا سهلا أبدا، لكنها أفضل شخص للتأكد من أننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار".

I am backing @theresa_may tonight. Being PM most difficult job imaginable right now and the last thing the country needs is a damaging and long leadership contest. Brexit was never going to be easy but she is the best person to make sure we actually leave the EU on March 29 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) December 12, 2018

​وكان حزب المحافظين قد أعلن، في وقت سابق، أن العدد المطلوب من أصوات النواب لطرح الثقة من رئيسة الوزراء قد اكتمل، وسيجري التصويت مساء اليوم".

وقال رئيس لجنة البرلمانيين المحافظين، سير غراهام برادي: "تم تجاوز عتبة 15 بالمئة من أصوات نواب الحزب الذي يسعى إلى طرح الثقة في زعيم حزب المحافظين".

وأضاف: "وفقا للقواعد، سيجرى الاقتراع بين الساعة 18.00 و 20.00 يوم الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف: "سيتم احتساب الأصوات على الفور بعد ذلك وسيتم الإعلان في أقرب وقت ممكن في المساء".