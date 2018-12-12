الصين ترحب بأي جهد لحل قضية هواوي

وأدلى لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات في إفادة صحفية دورية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل لدى وزارة العدل الأمريكية في القضية إذا كان من شأن ذلك المساعدة في ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواوي لتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.
وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".
وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فورا، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.
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