الصين ترحب بأي جهد لحل قضية هواوي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن اعتقال منغ وان تشو، المديرة المالية العالمية لشركة هواوي الصينية، في كندا كان خطأ من البداية وأبدت ترحيبها بأي جهود للوصول إلى حل صحيح للقضية.

وأدلى لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات في إفادة صحفية دورية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل لدى وزارة العدل الأمريكية في القضية إذا كان من شأن ذلك المساعدة في ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File محكمة أمريكية أصدرت مذكرة اعتقال بحق مديرة هواوي المالية في أغسطس

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمة لدى بكين ، وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواوي لتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فورا، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.