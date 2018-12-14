أرودغان: تركيا ستدخل منبج ما لم تخرج أمريكا المسلحين الأكراد منها

وذكر أردوغان، اليوم الجمعة، أن "الأمريكان يريدون تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج، ويحاولون تقويض عزمنا".
وأضاف: "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرق نهر الفرات في سوريا ولن نتحمل تأخير يوم واحد"، لافتا إلى أنه إذا لم يخرج الأمريكان "إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا" من منبج، فسيخرجونهم منها بأنفسهم".
#عاجل | #أردوغان يؤكد إنه إذا لم يُخرج الأمريكان إرهابيو " ي ب ك/ بي كا كا" من #منبج، فسيُخرجونهم منها بانفسهم— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 14, 2018
وتابع: "مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا".
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