ماي: استفتاء جديد بشأن "بريكست" يخل بوعدنا لمواطني المملكة

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سينتهك الوعد الذي قطعناه على مواطني المملكة، فضلا عن كونه سيلحق "ضرر لا يمكن إصلاحه" بسلامة السياسة التي اتبعانها.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" مقتطفات من خطاب ماي الذي ستلقيه، اليوم الاثنين، في البرلمان، جاء فيه: "أرجو أن لا نخل بوعدنا للشعب البريطاني، بمحاولة إجراء استفتاء آخر… لأن تصويت جديد سيلحق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسلامة السياسة التي اتبعانها، كونه سيظهر للملايين من الذين يؤمنون بالديمقراطية أن ديمقراطيتنا لا تنفذ".

© REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt ماي تتعرض لموقف محرج أمام أنظار ميركل (فيديو)

ومع تبقي أقل من 4 أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرةالاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج. وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد قاما بوقت سابق على المستوى الفني بتنسيق أحكام اتفاق شروط "الطلاق" المرتقب. وتمكنت تيريزا ماي من إقناع أكثرية الوزراء بتأييد الوثيقة، لكن بعض الوزراء أعربوا عن عدم رضاهم وقدموا استقالاتهم.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استقالة وزير شؤون "بريكست" ووزراء آخرين احتجاجا على المسودة التي يقولون بأنها ستسجن بريطانيا في فلك التكتل [الاتحاد] لسنوات.