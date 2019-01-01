قوات إيرانية تعلن استعدادها لتدريب "المقاومة الفلسطينية"

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين اشتري، أن قواته تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة، معلنا الاستعداد لتدريب الأمن الداخلي لجبهة المقاومة.

وقال العميد اشتري إن "جبهة المقاومة الفلسطينية حققت النجاح متى ما وقفت متضامنة وبمشاركة الشعب أمام الصهاينة"، وذلك خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق له في طهران.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR أمين عام الجهاد الإسلامي: دول عربية تعمل على كسر المقاومة وإيران داعم للقضية الفلسطينية

وذكر اشتري أن "الإمام الخامنئي يدعم المقاومة دوما أمام الكيان الصهيوني ونحن أيضا سائرون على نهجه في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

كما لفت إلى الإمكانيات العالية التي تمتلكها قوى الأمن الداخلي، معلنا الاستعداد لنقل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية لقوات جبهة المقاومة.

من جانبه أشاد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين خلال اللقاء بدعم إيران لجبهة المقاومة خلافا لبعض الدول في المنطقة.

وأشاد أمين عام حركة "الجهاد الاسلامي" باهتمام قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، معربا عن ثقته بأن قدرات وخبرات هذه القوى ستساعد في مسار جبهة المقاومة.