بومبيو ينشر صورة لاجتماعه مع رئيس البرازيل الجديد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يتطلع للعمل مع الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، لدعم من يعانون تحت وطأة الديكتاتورية.

© REUTERS / POOL New بعد وصوله البرازيل... بومبيو يعلق على تنصيب الرئيس الجديد

ونشر بومبيو صورة اجتماعه مع بولسونارو، اليوم الأربعاء 2 يناير / كانون الثاني الجاري.

وكتب على "تويتر": "خالص تحياتي للرئيس بولسونارو، ونسعى لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم الديمقراطية، والتعليم، والازدهار، والأمن وحقوق الإنسان لدعم من يعانون تحت وطأة الديكتاتورية، في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البرازيل، أمس الثلاثاء 1 يناير الجاري، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد جاير بولسونارو.

وتولى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، منصبه رسميا، أمس الثلاثاء، خلال حفل تنصيب كبير.

Great meeting President @jairbolsonaro to reinforce our shared commitment to democracy, education, prosperity, security, and #humanrights. Look forward to working together to support those suffering in #Cuba, #Nicaragua, and #Venezuela under the weight of dictatorships. pic.twitter.com/GQ5SP24Rl7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2019

ويعرف بولسونارو بحنينه إلى حقبة الدكتاتورية (1964-1985) وإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "فرانس 24".

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.