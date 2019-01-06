ارتفاع قتلى العاصفة والانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 126

وكانت العاصفة المدمرة قد ضربت جزر وسط وشرق الفلبين، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه على الرغم من أن منطقة بيكول غالبا ما تصيبها أعاصير قاتلة، فإن العديد من الناس فشلوا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن العاصفة لم تكن قوية بما يكفي لتصنيفها كإعصار تحت نظام إنذار العاصفة الحكومي، وذلك وفقا لمسؤولي الدفاع المدني.
وقال المسؤولون أيضا أن العديد من السكان كانوا مترددين في مغادرة منازلهم خلال عطلة عيد الميلاد.
وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث، إدجار بوساداس، لوكالة "فرانس برس"، أن "عمليات البحث مستمرة، لكن الطين اللزج والتربة غير المستقرة يشكلان تحديا".
وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى لأكثر من ذلك مع وجود 26 شخصا في عداد المفقودين.
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