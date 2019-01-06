ارتفاع قتلى العاصفة والانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 126

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، إن عدد القتلى العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد بعد عيد الميلاد، ارتفع إلى 126 ، موضحة أن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة هي السبب الرئيسي.

وكانت العاصفة المدمرة قد ضربت جزر وسط وشرق الفلبين، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة.

© AFP 2018 / Jj Landingin ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 22 شخصا

وقال مسؤولون محليون في إدارة الكوارث إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في منطقة بيكول الجبلية جنوب شرق مانيلا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه على الرغم من أن منطقة بيكول غالبا ما تصيبها أعاصير قاتلة، فإن العديد من الناس فشلوا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن العاصفة لم تكن قوية بما يكفي لتصنيفها كإعصار تحت نظام إنذار العاصفة الحكومي، وذلك وفقا لمسؤولي الدفاع المدني.

وقال المسؤولون أيضا أن العديد من السكان كانوا مترددين في مغادرة منازلهم خلال عطلة عيد الميلاد.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث، إدجار بوساداس، لوكالة "فرانس برس"، أن "عمليات البحث مستمرة، لكن الطين اللزج والتربة غير المستقرة يشكلان تحديا".

وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى لأكثر من ذلك مع وجود 26 شخصا في عداد المفقودين.