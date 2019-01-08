الرئيس الفنزويلي يعد برد شامل على دول "مجموعة ليما"

مكسيكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "في تي في" عن مادورو قوله: "ستتخذ الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، قرارات شاملة للغاية بشأن "مجموعة ليما".
وأضاف أن فنزويلا حصلت على دعم كافي من قبل المجتمع الدولي عقب بيانات "مجموعة ليما".
يذكر أن "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة و تسليم السلطة إلى البرلمان، بداعي أن العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة، ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.
وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018.
وتضم "مجموعة ليما"، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.
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