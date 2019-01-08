تركيا تستأنف واردات النفط الإيراني بموجب إعفاء أمريكي

قالت مصادر تجارية وملاحية إن تركيا استأنفت واردات النفط الخام الإيراني بعد توقف لمدة شهر واحد في نوفمبر، تشرين الثاني حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ومنحت الولايات المتحدة تركيا ودولا أخرى إعفاء للاستيراد في مطلع نوفمبر. وبحسب وكالة "رويترز"، قالت تركيا إنه من المسموح لها الحصول على ثلاثة ملايين طن سنويا بما يعادل نحو 60 ألف برميل يوميا بموجب الإعفاء.

وكانت تركيا تستورد نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني قبل أن تعلن واشنطن العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2015 وتعيد فرض عقوبات عليها.

وقلصت تركيا وارداتها من إيران في الأشهر السابقة لسريان العقوبات في مطلع نوفمبر. وتوقفت وارداتها تماما في نوفمبر.

لكن في ديسمبر/ كانون الأول، استقبلت تركيا ناقلتين تحملان كميات من النفط الإيراني تعادل نحو 54 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر كانون الأول، وفقا لمصدر ملاحي وتجاري مطلع على المسألة.

وسلمت الناقلة سولان شحنتها في ميناء ألياجا، فيما فرغت الناقلة سي توباز1 شحنتها في توتونجيفتليك.

وأفادت المصادر وبيانات تتبع الشحن على رفينيتيف أيكون أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني، تستعد تركيا لتلقي شحنة من الناقلة سينوبا المملوكة لإيران، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".