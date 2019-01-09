محاولة اغتيال فاشلة تستهدف مسؤولا في القضاء الإيراني

القاهرة — سبوتنيك. صرح بذلك مصدر مطلع إيراني في حديث مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أنه لم يتم التعرف حتى الآن على المسؤول عن الهجوم.
يشار إلى أن الشرطة الإيرانية أعلنت عن مقتل ضابط من شرطة المرور إثر هجوم مسلح في مدينة زاهدان جنوب غربي إيران.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية يوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير، عن الشرطة إن "الرائد غلام حسين جان دوست استشهد بعد هجوم جبان من الأشرار المسلحين على سيارة شرطة المرور في مدينة زاهدان".
وفي سياق متعلق بالحرب على الإرهاب داخل إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 5 يناير/ كانون الثاني، تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران.
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