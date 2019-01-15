وزير الخارجية الإيراني يزف بشرى للشعب العراقي

كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن نية بلادها توسيع التبادل التجاري مع العراق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعد مشاركته في المؤتمر التجاري المشترك بين إيران والعراق، والذي شارك فيه 6 وزراء عراقيون، عن عزم إيراني- عراقي، لتوسيع العلاقات الاقتصادية، بحيث تزداد نسبة التبادل التجاري إلى ضعفي النسبة الحالية.

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وكتب ظريف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "التقينا أنا و6 من الوزراء العراقيين أثناء مشاركتنا في المؤتمر التجاري المشترك بين إيران والعراق، وبحثنا في هذا المؤتمر سبل توسيع التجارة والاستثمار الثنائي بشكل محسوس".

وتابع ظريف: "وفي حال تحقيق تطلعاتنا المشتركة من المتوقع أن تزداد نسبة التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق إلى ضعفين النسبة الفعلية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "أنه تم الحديث والتشاور مع المسؤولين العراقيين حول قضايا ثنائية وآخر تطورات المنطقة، من ضمنها القضية اليمنية والسورية".

Today, I, accompanied by 6 Iraqi ministers, addressed hundreds of participants at the Iran-Iraq Joint Trade Conference; exploring paths to significantly expand bilateral trade and investment. With implementation of shared vision, doubling of annual trade volume is on the horizon pic.twitter.com/OVkVRfyOVU — Javad Zarif (@JZarif) ١٤ يناير ٢٠١٩

وتوجه منذ أمس الأول الأحد، إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، التقى إلى الآن بعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين العراقيين من أهمهم نظيره العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، والرئيس العراقي برهم صالح.