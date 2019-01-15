الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهولندي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السفير الهولندي لدى طهران جاك لوئي فرنر، احتجاجا على حادثة الهجوم على مبنى السفارة في لاهاي.

وقام رئيس الدائرة الأولى لشؤون غرب أوروبا باستدعاء السفير الهولندي وأبلغه احتجاج إيران على ما تعرضت له السفارة من الهجوم عليها من قبل عناصر مناوئة.

© Sputnik . Ronald Zak إيران تهدد بولندا... ووارسو تتحدى

ونقلت وكالة "فارس" عن المسؤول الإيراني القول إن هجمات مماثلة طالت السفارة الإيرانية في السابق، كما أن الشرطة والجهاز القضائي الهولندي لم يتخذوا خطوات حازمة.

وأكد مطالبة الحكومة في هذا البلد بالعمل على تنفيذ التزاماتها وفق معاهدة فيينا 1961 وضمان أمن السفارة والدبلوماسيين الإيرانيين في لاهاي والحد من وقوع مثل هذه الهجمات.

من جهته أعرب السفير الهولندي في إيران عن أسفه للحادث المذكور وقدم إيضاحات عن الخطوات التي نفذتها الشرطة في مواجهة الضالعين بهذا الحادث وأنه سيعكس الموضوع إلى حكومته.