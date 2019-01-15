إيران: بإمكاننا استئناف تخصيب اليورانيوم 20% خلال 4 أيام

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في غضون 3 أو 4 أيام فقط.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، القول إن "إيران قادرة لو أرادت على استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في غضون 3 أو 4 أيام فقط".

وقال صالحي، حول عدم تفعيل الأوروبيين تعهداتهم في إطار الاتفاق النووي تجاه لإيران والتمهيدات اللازمة للعودة النووية: "لو أردنا فإننا قادرون على زيادة حجم ودرجة التخصيب فورا".

وأضاف: "بطبيعة الحال فإن العودة إلى السابق ليست تعبيرا صحيحا لأننا لم نفقد شيئا لنقوم باسترجاعه بل وافقنا على بعض القيود التي لا تأثير لها على صناعتنا النووية لأننا مازلنا نواصل عملية التخصيب مع فارق أننا كنا نقوم بالتخصيب بنسبة 4 أو 20% فيما نقوم الآن بالتخصيب بنسبة 3.67 % وقبلنا بوقف التخصيب بنسبة 20 % لفترة معينة".

وقال صالحي: "نحن الآن لسنا بحاجة إلى التخصيب بنسبة 20% لأننا نمتلك احتياطيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يكفينا لعدة اعوام وحتى لو قمنا بإنتاجه فإنه علينا أن نقوم بتخزينه".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "قول الغربيين إنهم وقفوا أمام تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% لفترة 10 إلى 12 عاما قادمة هو لإقناع شعوبهم بأنهم فعلوا شيئا ما، إلا أن الحقيقة هي أننا نمتلك احتياطيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بالقدر الكافي واحتفظنا بالقدرة الكاملة على العودة أيضا".