الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خرق واجتياز شخص من الأراضي الإسرائيلية إلى لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه فجوة في السياج الأمني الحدودي الفاصل عند الحدود اللبنانية، مدعيا أن هناك علامات وأثار تشير إلى إمكانية تسلسل من إسرائيل إلى لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف، اليوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير، فجوة في السياج الأمني الحدودي الفاصل عند الحدود اللبنانية، وادعى أن "هناك علامات وأثار تشير إلى إمكانية تسلسل من إسرائيل إلى لبنان".

رصدت قوات #جيش_الدفاع خرق في السياج وعلامات تشير شكوك حول اجتياز شخص من الأراضي الإسرائيلية إلى #لبنان، الحدث قيد الفحص. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2019

​وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر": رصدت قوات جيش الدفاع خرق في السياج وعلامات تشير شكوك حول اجتياز شخص من الأراضي الإسرائيلية إلى لبنان، الحدث قيد الفحص

وقبل ساعات قليلة من اليوم الثلاثاء، بحث الجيش اللبناني و"حزب الله" عن مشتبه به عند الحدود الإسرائيلية لاذ بالفرار بعد مناداته، علما أنه قام برمي أوراق مكتوب عليها باللغة العبرية.

وذكرت قناة "الميادين" أن "وحدات من الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله يبحثان حاليا عن شخص مشتبه به شوهد في خلة الضرة على الحدود مع فلسطين المحتلة".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المشتبه به وبعد مناداته سرعان ما رمى أوراقا عليها كتابات عبرية ولاذ بالفرار.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان المتاخمة للخط الفاصل مع إسرائيل استنفارا أمنيا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "درع الشمال" قبل أسابيع عديدة يهدف من خلالها تدمير ما قال إنها أنفاق لـ"حزب الله" اللبناني.