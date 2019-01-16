"التحالف الدولي": مقتل جنود أمريكين في منبج "ولا نزال نجمع المعلومات"

أكد "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن مقتل جنود أمريكيين في الانفجار الذي ضرب مدينة منبج السورية.

القاهرة — سبوتنيك. أكد "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل جنود أمريكيين إثر التفجير الذي استهدف دورية لهم في منبج السورية، اليوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير.

وقال المتحدث باسم التحالف، شون ريان، في تغريدة عبر "تويتر" أن "جنودا أمريكيين قتلوا إثر التفجير عندما كانت تسير دوريتهم العادية في سوريا اليوم".

وأضاف المتحدث "لا يزال التحالف الدولي يجمع المعلومات حول التفجير، وسيوافيكم بها في وقت لاحق".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقب الانفجار الذي استهدف دورية أمريكية في منبج السورية، وصل فريق تحقيق أمريكي إلى مكان التفجير الذي ضرب وسط المدينة، وكان من بين الضحايا قتلى وجرحى من الجنود الأمريكيين.

وقالت مصادر أهلية في منبج لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش الأمريكي يضرب طوقا أمنيا ويغلق منطقة الانفجار بالكامل مع تواحد كثيف لعشرات الآليات الأمريكية وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للمروحيات الأمريكية فوق عموم مدينة منبج.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر من تنظيم "مجلس منبج العسكري" تبدأ حملة اعتقالات مكثفة في محيط منطقة التفجير في مدينة منبج.

إلى ذلك، أعلن مسؤول أمريكي، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في الانفجار الذي وقع اليوم في منبج، فيما أصيب 3 آخرين.

في حين رجحت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين أكبر من الأرقام التي أعلن عنها المسؤول الأمريكي.