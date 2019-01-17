ترامب يعطل رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مصر

عطل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيولسي، إلى مصر ودول أخرى.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أعلمها فيها أنه عطل جولتها المخطط لها إلى بروكسل ومصر وأفغانستان.

© AP Photo / Jose Luis Magana رئيسة مجلس النواب الأمريكي: نطالب ترامب بالتراجع عن الإغلاق الجزئي للحكومة

وقال ترامب لبيلوسي إن جولتها تم تأجيلها لحين حل أزمة الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الفيدرالية.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "يؤسفني، بسبب الإغلاق، إبلاغكم أن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان قد تأجلت، سنقوم بإعادة جدولة هذه الرحلة التي كان من المقرر أن تستمر 7 أيام، عندما ينتهي الإغلاق".

تأتي رسالة ترامب إلى رئيسة مجلس النواب، بعد يوم واحد من إبلاغ بيلوسي لترامب في خطاب بأنها ستؤجل خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا إلى إنهاء الإغلاق الحكومي فورا، مشددة على رفضها لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الموظفين الفيدراليين مهددون بالطرد من منزلهم، بسبب عدم استلام رواتبهم، جراء الإغلاق الحكومي"، مضيفة أن تصميم الرئيس على ما يقوم به، هو ترف لا نستطيع توفيره، لا سيما فيما يخص الجدار".

وتابعت "لا أعرف ما هو السبب الذي يجعل الرئيس ترامب مصرا على الإغلاق، هو يريد الجدار، ونحن نريد تعزيز أمننا عبر تعزيز عمل المرافق".

ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي بدأ يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.