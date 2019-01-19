المبعوث الأممي إلى سوريا ينتظر بفارغ الصبر محادثات موسكو

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه يتطلع إلى المحادثات التي ستعقد في موسكو يوم الاثنين.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بيدرسون مدونة صغيرة على صفحته على "تويتر": "في ضوء الاجتماعات مع كلا الطرفين السوريين، سأعمل على تعزيز القواسم المشتركة للأفكار وبناء الثقة وتعزيز عملية جنيف السياسية"، مشيرا إلى أن "المشاركة المكثفة والخطوات الملموسة والدعم الدولي أمور بالغة الأهمية".

وأضاف بيدرسون:

"انتظر بفارغ الصبر محادثات موسكو يوم الاثنين".

In light of consultations with both Syrian parties, will work to further commonalities, build confidence & advance Geneva political process. Intensive engagement, concrete steps & international support essential. Look forward to talks in Moscow Monday. (2/2) — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 18, 2019

ووصل بيدرسون إلى دمشق يوم الثلاثاء واجتمع مع المعلم، وأمس الجمعة اجتمع مع هيئة التفاوض السورية المعارضة.

وفى وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى فيرشينين، إن بيدرسون وخلال زيارته إلى موسكو، سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف.

ووفقا لفيرشينين، تتوقع موسكو أن يعلن المبعوث الخاص عن رؤيته لكيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والوصول إلى تسوية سياسية في سوريا.

وبيدرسون هو رابع مبعوث إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف ستافان دي ميستورا الذي تقاعد لأسباب عائلية اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.