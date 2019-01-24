وزير خارجية فنزويلا: الدول التي تعترف بغوايدو تتبع تعليمات سيدها أمريكا

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا اليوم الخميس السلطات الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد، مشيرا إلى أن سيناريو المعارضة الفنزويلية جاء من واشنطن.

مونتيفيديو- سبوتنيك. وقال ارياسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أتوقع أن الانقلابات في أمريكا اللاتينية عززتها دائما الحكومة الأمريكية"، مسترشدا بما قاله رئيس بوليفيا إيفو موراليس في وقت سابق، أن الدولة الوحيدة في نصف الكرة الأرضية التي لا يوجد فيها انقلابات هي الولايات المتحدة، كونه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن".

وأضاف الوزير:" في هذه الحالة… حكومة الرئيس ترامب لم تقف وراء الانقلاب، ولم تطرحه، كونها كانت في المقدمة وعلى الخط الأمامي، بل هي من أملى السيناريو إلى اليمين الفنزويلي".

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

وأيدت دول بينها روسيا والمكسيك وكوبا وتركيا وبوليفيا، مادورو، واعتبرته الرئيس الشرعي للبلاد، فيما أيدت دول أخرى رئيس البرلمان المنقلب منها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والسويد والبرتغال.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.