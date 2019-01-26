الكونغرس الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة

انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

ووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير شباط وأعطى الكونغرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود، بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون لصبح قانونا على الفور.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير/ شباط.

وقال ترامب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".

وأضاف ترامب أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، ففي حين يصر ترامب على المضي قدما في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند.

وتسبب هذا الخلاف في أزمة أدت إلى دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.