اليابان تستأنف استيراد النفط من إيران

استأنفت اليابان شراء النفط الإيراني، حيث استوردت مصفاتا شوفيا شل وفوجي أويل مليون برميل من النفط الخام الإيراني.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه تم شحن الكمية من النفط الإيراني من المرفأ النفطي في جزيرة خارك، جنوبي إيران، منذ يوم الأربعاء الماضي، باتجاه اليابان التي تعد المستورد الرابع للنفط الإيراني.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن هذه الشحنة النفطية تصل إلى اليابان في منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وتعد مصفاة شوفيا شل وكذلك فوجي أويل المستوردتان الرئيسيتان للنفط الخام الإيراني في اليابان.

واستأنف شحن النفط الإيراني إلى اليابان بعد ضوء أخضر للمصارف اليابانية لاستئناف عمليات الاستيراد من إيران.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أعلن قبل أيام استئناف اليابان استيراد النفط من بلاده.

وقال همتي "بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، اليابان أيضا بدأت عملية استيراد النفط الإيراني".

وكانت اليابان قد أوقفت عملية استيراد النفط الإيراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وكانت تسعى لتحصل على إعفاءات من الولايات المتحدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، فيما وصلت آخر شحنه من النفط الإيراني إلى اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.