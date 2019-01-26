وكالة: اتفاق مبدئي بين "طالبان" وأمريكا في قطر

انتهت اليوم السبت، 26 يناير/كانون الثاني، الجولة الرابعة، من محادثات السلام بين حركة طالبان الأفغانية، والولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud توقعات بانضمام قيادي كبير في "طالبان" لمحادثات مع أمريكا في قطر

وأعلنت حركة " طالبان "، أن "مسودة اتفاق، تهدف إلى إنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت قبل 17 عاما، تم إعدادها أثناء محادثات أجرتها الحركة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الحركة، أن "المبعوث الخاص لواشنطن، زالماي خليلزاد، سيتوجه إلى كابل لإطلاع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على التقدم الذي تم تحقيقه في مفاوضات تجري بين طالبان ومسؤولين أمريكيين في قطر".

وأضافت المصادر أن "مسودة الاتفاق تدعو لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا"، مؤكدة أنه "سيتم الانتهاء قريبا من إعداد جدول زمني لوقف إطلاق النار في أفغانستان"

وذكرت الوكالة، أن "المسودة تشمل ضمانات لعدم استخدام تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، أفغانستان كقاعدة إرهابية"، مؤكدة "أنها لم تتمكن من الاتصال مع السفارة الأمريكية في كابل للحصول على تأكيد منها على صحة أنباء عن إعداد مسودة الاتفاق وزيارة خليلزاد".