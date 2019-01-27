الملحق العسكري للسفارة الفنزويلية في واشنطن يقر بشرعية غوايدو رئيسا للبلاد

أعلن الملحق العسكري للسفارة الفنزويلية في واشنطن خوسيه لويس سيلفا، "قطع علاقاته" مع نيكولاس مادورو، فضلا عن دعوته للأعضاء الآخرين في القوات المسلحة بالبلاد للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا، وجاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "نويفو هيرالد".

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن سيلفا قوله: "بصفتي ملحق عسكري في الولايات المتحدة، لا أعترف برئاسة نيكولاس مادورو لفنزويلا".

© AFP 2018 / Federico Parra روسيا ترغب في تجنب السيناريو العسكري في فنزويلا بأي ثمن

يذكر بأن زعيم المعارضة بفنزويلا خوان غوايدو نصب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

هذا وناقش مجلس الأمن أمس السبت الأوضاع في فنزويلا، عقب تصاعد الاحتجاجات، وتهديد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إما الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 8 أيام، أو الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. ولكن مادورو أعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم "دمية في يد الولايات المتحدة".