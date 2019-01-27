"طالبان" ترد على تقارير تحديد إطار زمني لانسحاب أمريكا من أفغانستان

وقال مجاهد عبر حساب منسوب له على "تويتر": هذه التقارير غير صحيحة ولم تطرح مهلة 18 شهرا للنقاش أساسا".

#Clarification

Some media outlets reporting that an 18-month time frame for the complete withdrawal of forces has been agreed upon b/w IEA & US delegations. These reports are untrue, 18-months has never been proposed. — Zabihullah (ذبیح الله م) (@Zabihullah_4) January 27, 2019

وبدأت يوم الاثنين الماضي، في الدوحة، جولة جديدة من المحادثات الثنائية بين حركة طالبان والولايات المتحدة، تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وتنظر طالبان إلى المحادثات المباشرة مع واشنطن على أنها مسعى مشروع في سبيل انسحاب القوات الأجنبية، قبل التواصل مع الحكومة الأفغانية.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في المقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه في أفغانستان.