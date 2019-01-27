واشنطن تكرر مطالبتها بوقف بناء "السيل الشمالي - 2"

© AP Photo / Dmitry Lovetsky الغاز الروسي يحتل أوروبا

وقال مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض ، فضل عدم الكشف عن اسمه خلال مقابلة أجراها مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية: "نريد وقف المشروع… لقد حان الوقت للعمل".

ووفقا للمصدر، تواصل الولايات المتحدة الإصرار على أن يتخذ شركاؤها الأوروبيون إجراءات لضمان أمن الطاقة الخاص بهم وضمان إمدادات الغاز دون انقطاع عبر أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعرب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ريتشارد جرينيل، في رسائله إلى الشركات الألمانية ، عن رأي مفاده أن مشروع "السيل الشمالي — 2" لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ويزعم أنه يزيد من احتمال "التدخل الروسي".

وفي الوقت نفسه، نصح الدبلوماسي المؤسسات التجارية في ألمانيا الاتحادية تقييم الوضع الحالي، لأنها معرضة لخطر الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.