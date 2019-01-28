تسجيل
15:50 28 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زالماي خليلزاد

    واشنطن تعلن التوصل لمسودة اتفاق سلام في أفغانستان

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20

    أعلن المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن المسؤولين الأمريكيين وحركة "طالبان" توصلوا لإطار مبدئي للعمل نحو التوصل لاتفاق للسلام ينهي الصراع بين الحركة وحكومة كابول.

    حركة طالبان
    © Sputnik . Yevgeny Pakhomov
    مسؤول سابق في "طالبان" يكشف موعد انحساب القوات الأمريكية من أفغانستان
    وقال خليل زاد، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين "لدينا مسودة لإطار العمل الذي يتوجب تجسيده قبل أن يتحول لاتفاق".

    وتابع خليل زاد، أن "طالبان التزمت، بشكل مرض لنا، بالقيام بما يلزم لمنع تحول أفغانستان لمنصة للإرهابيين الدوليين".

    وكان مسؤول حكومي أمريكي كبير، قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، بعد حرب دامت 17 عاما.

    وتحدث المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، عن "تقدم كبير في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان في قطر وتناولت سحب القوات الأجنبية إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

    وتابع: "بالتأكيد لا نسعى لتواجد عسكري دائم في أفغانستان".

    ونقلت وكالة "جمهور" للأنباء، في وقت سباق، عن سيد أكبر آغا المسؤول السابق في حركة "طالبان" قوله إنه "خلال اجتماع قطر تقرر إقامة الجولة المقبلة بين المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان خليل زاد، وممثلي طالبان أواخر شهر فبراير/ شباط، مؤكدا أنه "في سبيل طمأنة طالبان ستبدأ الحكومة الأمريكية في سحب قواتها من أفغانستان في بداية الشهر، أو قبل أيام من انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات".

    وشدد أكبر آغا، على أن البدء في سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان هي بمثابة مبادرة تشجيعية لتقوية الدورة القادمة من المباحثات بين الطرفين، المخصصة لبحث آلية وقف اطلاق النار والخطوات اللاحقة في إطار عملية السلام".

    وكان مسؤول قطري قال، مساء أمس الأحد، بأن "جولة المباحثات المقبلة بين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان ستعقد بتاريخ 25 فبراير/ شباط في الدوحة".

    بدوره، أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن قضية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أمر قابل للنقاش، مشددا على أن حكومته ستحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة.

    وقال غني، في خطاب موجه للشعب الأفغاني، اليوم الاثنين: "يمكن مناقشة انسحاب القوات الأجنبية، سنحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة". وأضاف "باعتباري رئيسا لـ35 مليون أفغاني، فإنني ملم بتفاصيل دور البلدان الإقليمية والدولية، وأعلم جيدا أن تهديدات وأخطار محتملة تواجهنا بعد التوصل لاتفاق السلام".

    وبدأت الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان، الاثنين الماضي، جولة مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، واستمرت لمدة 6 أيام، بعد أن كانت مقررة ليومين.

    انظر أيضا:

    إغلاق القنصلية الباكستانية بشمال أفغانستان بسبب محاولة فاشلة لتفجيرها
    "طالبان" ترد على تقارير تحديد إطار زمني لانسحاب أمريكا من أفغانستان
    أفغانستان تعين قائما بأعمال وزير الداخلية بعد استقالة عمر الله صالح
    أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لتوضيح تصريحات بعض المسؤولين
    أفغانستان تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 يوليو المقبل
    الكلمات الدلالية:
    مفاوضات الدوحة, أفغانستان وتجمع الإرهاب, التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان, أفغانستان وأمريكا, أخبار أفغانستان, أخبار العالم, استراتيجية أمريكا في أفغانستان, القوات الأمريكية في أفغانستان, الحكومة الأفغانية, السلطات الأفغانية, القوات الأفغانية, البيت الأبيض, أفغانستان, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض Lingerie Rocks للأزياء الداخلية في باريس، 20 يناير/ كانون الثاني 2019
    من فنزويلا المشتعلة و"لحظة طريفة" بين ميركل وماكرون إلى بوتين في "عالم افتراضي" - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيت الأبيض يحذر من أي عنف أو ترويع ضد الدبلوماسيين الأمريكين في فنزويلا
    البيت الأبيض يحذر من ترويع المعارضة الفنزويلية
    الصاروخ الروسي 9إم729
    تعرف على الصاروخ الروسي 9إم729
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك