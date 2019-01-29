مادورو يدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالشجاعة والبدء بحوار وطني

بوينس آيرس — سبوتنيك. وقال مادورو في حديث إمام الدبلوماسيين الذين عادوا من الولايات المتحدة إلى البلاد، بث على تويتر: "أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بأكملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون".
وأضاف مادورو
"أدعو شعبي للوحدة والسلام واحترام الدستور. وأدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالحكمة والعقل والشجاعة… وإعلان وقت بدء الحوار الوطني".
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
DETALLES: En el emblemático salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores el PRESIDENTE @NicolasMaduro recibió a la delegación de diplomáticos y consulares que estaban en Estados Unidos. En el ambiente la fuerza de la historia fue puntual: VENCER es la orden. Nosotros Venceremos pic.twitter.com/447fYRoG4P— Teresa Maniglia (@tmaniglia) January 29, 2019
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