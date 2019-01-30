ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار وهو الأمر الوحيد الذي يقوض نشاطاتهم

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من النشاط الإيراني، وذلك بعد تصريحات مديرة الاستخبارات، جينا هاسبل، أكدت فيها التزام إيران بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، "يبدو أن رجال المخابرات سلبيين وساذجين للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

​وتابع "ومنذ إنهاء الصفقة النووية الإيرانية، اختلفت تماما، وتشكل مصدر خطر وصراع محتمل. فهم يختبرون صواريخ".

وأضاف أن "الاقتصاد الإيراني ينهار وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتهم. ويجب أخذ الحذر من إيران"؛ متابعا "ربما على الاستخبارات العودة إلى مقاعد الدراسة".

….a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

​وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.