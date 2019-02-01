الغزو الأمريكي لفنزويلا...ماذا لو حدث

أظهر الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تريد حل الأزمة الفنزويلية عسكريا. بالنسبة لها، سيكون من الأفضل أن تفعل المعارضة كل شيء بأيديها. ولكن كما تبين من الأسبوع نفسه، فإن المعارضة غير قادرة على الإطاحة بنيكولاس مادورو بدون مساعدة عسكرية، وبالتالي من المستحيل استبعاد إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في المستقبل.

كتب الخبير يوري بودلياكا على موقع "polit.info" "سنضع "في الأقواس" احتمالات كل أنواع الانقلابات الداخلية، وهي ممكنة جداً، ولكنها ليست موضوعناً في هذه المقالة، بل سنركز على تلك الاحتمالات التي تنطوي على مساعدة عسكرية خارجية للمعارضة.

الغزو من جهة كولومبيا:

لا، الحكومة الكولومبية لا تحب زملاءها في كاراكاس كثيرا، لكنها لم تتورع بعد في حل المشاكل الأمريكية على حسابها الخاص. علاوة على ذلك، فإن الجيش الكولومبي غير مستعد لحل هذه المشكلة على الإطلاق.

© AFP 2018 / John VIZCAINO الجيش الكولومبي

على مدى العقود الماضية، كانت تحارب في الغالب باستخدام قوات المقاومة، وهي الأكثر ملاءمة لهذه المهمة (على الرغم من أنها واجهت مشاكل في ذلك). فيما يتعلق بالقدرات القتالية والدعم الفني، فإنها تخسر حالياً أمام الجيش الفنزويلي، وإذا تركنا وراءنا مساعدة أمريكية محتملة في هذه الحالة، فإن الجيش الفنزويلي ربما يغزو كولومبيا بدلاً من العكس.

لذلك، لا يمكن أن تكون كولومبيا سوى قاعدة لجماعات المعارضة المسلحة، التي أنشأها "المتخصصون" الأمريكيون على أراضيها منذ فترة طويلة، وفقط تنتظر أمر القيادة.

لكن الأوامر لن تصل إلى أن يبدأ الانشقاق في صفوف الجيش الفنزويلي ويذهب جزء منه إلى جانب خصوم مادورو. لأن "المتطوعين" ليسوا مستعدين للقتال ضد الجيش النظامي.

© AFP 2018 / Raul ARBOLEDA الجيش الكولومبي

الثورة على أهبة الاستعداد:

على مدى العقد ونصف العقد الماضي، خصصت الحكومة الفنزويلية مبالغ كبيرة لإعادة تجهيز قواتها المسلحة وتمكنت من جعلها اليوم الأفضل في المنطقة.

وتشكل فرقة مدرعة وثلاث فرق مشاة إلى جانب لواء مدفعي منفصل، قوة ضاربة قوية قادرة على سحق أي عدو محتمل واحدا تلو الآخر باستثناء الجيش الأمريكي.

تم إعداد ثلاثة تقسيمات، واحدة منها فرقة "غابات"، خصيصًا للحرب في الغابات، ويمكن استخدام الإنزال الجوي و"سلاح الفرسان" (على بي تي إر-80) لتغطية نشر القوات الرئيسية أو لتعزيز أي اتجاه خطير بسرعة.

© AFP 2018 / Ronaldo Schemidt مظاهرات عارمة في أنحاء فنزويلا، وأنصار زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو يطالبون بتنحي رئيس البلاد نيكولاس مادورو، 23 يناير/ كانون الثاني 2019

وإذا لزم الأمر، فإنهم مستعدون لحرب العصابات وسيصبحون العمود الفقري للمقاومة في حالة حدوث غزو حقيقي للأمريكيين.

كما هو الحال في العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية، فإن الفنزويليين "معادون لأمريكا". نعم، قد لا يعجبهم ما يحدث في بلدهم، ولكن إذا جاء "اليانكي" (الأمريكيون) "للزيارة" ، فعندئذ سيحمل العديد من أولئك المستعدين للتصويت ضد مادورو اليوم السلاح أو على الأقل سيكونون محايدين.

وسوف يكونون كثيرين. والحقيقة هي أن الجزء الأكبر من داعمي "التشافيزية"" هم فقراء المدن والمناطق الريفية في البلاد، والذين لن يكسبوا أي شيء جيد من وصول الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، أعطى عهد التشافيز ومادورو الأمل للكثير منهم. ولهذا عشرات الآلاف من الناس على استعداد للقتال لسنوات حتى النهاية. رسميا، يبلغ عدد الشرطة الشعبية الفنزويلية حوالي مليون شخص.

ولكن يوجد من بينهم مقاتلين مستعدين للعمل مع قوات المقاومة.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins مظاهرات في كاراكاس، فنزويلا 21 يناير/ كانون الثاني 2019

وحتى 20-30 ألف من النشطاء النشطين، الذين سيدعمهم السكان المحليون وبقايا الجيش، سوف يحولون الحملة العسكرية للولايات المتحدة ليس إلى عراق ثان، بل إلى فيتنام ثانية.

ومن دون الخوض في التفاصيل، يمكن القول أن العملاق المسلح من واشنطن قادر بسرعة على كسر المقاومة المنظمة للجيش الفنزويلي. لكن هذا سيتحقق فقط بعد خسائر كبيرة، لكن الأهم من ذلك، بالتأكيد لن يكون هذا النصر النهائي. من الواضح أن ترامب لن يرشح نفسه لانتخابات 2020 الذي لديه "عراق آخر" على بعد 2000 كيلومتر عن الولايات المتحدة.

الضربات الجوية بالإضافة إلى وحدات المعارضة المسلحة:

وللسبب نفسه، في حالة فنزويلا، فإن خيار الحرب الجوية ودعم تقدم فصائل "المعارضة" المسلحة (كما هو الحال في ليبيا) لن يعمل كذلك.

أولاً، يمتلك مادورو أفضل نظام دفاع جوي في المنطقة اليوم. ولتدميره فقط سوف يتطلب عملية خطيرة للغاية، والتي سينتج عنها خسائر كبيرة. ولكن حتى لو تم تدمير نظام الدفاع الجوي الفنزويلي بالكامل (إس-300، بوك، تور إلخ) ، فإن هذا لن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي. لن تتمكن فصائل المعارضة، التي تتكون بشكل رئيسي من سكان المدن الفنزويلية، من التنافس على قدم المساواة مع القوات الشعبية، المدعومة من قبل القوات النظامية. هذه الحرب،إذا لم يقف جزء من القوات المسلحة إلى جانب "المعارضة"، بسرعة سوف تصل إلى طريق مسدود أو سوف تخسرها.

© Photo/ Twitter, Nicolas Maduro الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019

لذا ، فإن أي تدخلات خارجية محتملة في فنزويلا تتلخص في شيء واحد، هل ستمكن الأمريكيين من تقسيم النخب العسكرية للبلاد. لقد عمل هوغو تشافيز على وحدتها لوقت طويل جدا، وواصل نيكولاس مادورو عمله. اليوم، تسيطر القوات العسكرية على كل شيء في البلاد، بما في ذلك صناعة النفط والغاز بأكملها. إن أرباحهم ضخمة، ولديهم ما يخسرونه. اليوم هم كل شيء في البلاد ، وغدا لن يكونوا شيئاً. وسوف يوافقون على خيانة مادورو فقط بشرط أن يبدأ النظام نفسه في الانهيار. ولذلك فهم حلقة مغلقة، يحتاج الأمريكيون إلى كسرها بأي وسيلة. فهل سيكونون قادرين على ذلك؟