أمريكا تعلن رسميا تجميد العمل بمعاهدة الصواريخ اعتبارا من الغد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، بداية من غد السبت.

واشنطن- سبوتنيك وقال ترامب "غدا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".

© Sputnik . Maxim Bogodvid الخارجية الروسية تعلق على فكرة ترامب حول حماية المدن الأمريكية من الهجمات الصاروخية

وجاء في إعلان ترامب: "لقد انتهكت روسيا معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لفترة طويلة وبدون عقاب، وطورت ونشرت سرا منظومة صواريخ محظورة، تمثل تهديدا مباشرا لحلفائنا وللقوات في الخارج".

وتابع "غدا تنهي الولايات المتحدة التزاماتها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتبدأ عملية الانسحاب منها، والتي ستنتهي خلال 6 أشهر، ما لم تعود روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة وتدمير صواريخها ووحداتها والأجهزة المرتبطة بها".

وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.