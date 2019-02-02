بولندا: لا نرغب في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي البلاد

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن سلطات البلاد لا ترغب بنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

وارسو —سبوتنيك.وجاء ذلك عقب ما نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية التي أشارت إلى أن وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، دعا خلال مقابلة معها، لنشر صواريخ أمريكية نووية في أوروبا.

© AP Photo / Alex Brandon ترامب يأمل بالوصول إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة

وقالت الخارجية البولندية في بيان عقب نشر المقابلة التي أجرتها المجلة مع وزير الخارجية: أن"وزارة الخارجية تنفي بشدة صحة ما نشرته مجلة شبيغل خلال المقابلة مع الوزير، جاسيك تشابوتوفيتش، التي أشارت إلى أنه طالب بنشر صواريخ أمريكية نووية في أوروبا".

وأوضحت الوزارة أن "عنوان المقال ، الذي ظهر اليوم على الموقع الإلكتروني للمجلة، لا ينقل محتوى الحديث الذي دار خلال المقابلة ".

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية البولندي قال في المقابلة خلال تطرقه لمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى: إن "أوروبا تعتمد الآن على الردع النووي الذي يضمنه حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن الوزير تشابوتوفيتش قال بوضح ردا على سؤال حول إمكانية نشر أسلحة نووية في بولندا:"نحن بالتأكيد لا نرغب في ذلك…".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من يوم اليوم الثاني من فبراير/شباط.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وإنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.