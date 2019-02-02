إيران: مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوب شرق البلاد

أعلنت إيران، صباح اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 5 في هجوم إرهابي على قاعدة لـ"قوات الباسيج" شبه العسكرية في جنوب شرق البلاد.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian طهران تعلن رسميا تصفية "أبو بكر البغدادي" الإيراني (فيديو)

وقال مقر قيادة "فيلق القدس" الإيراني في بيان: "هاجمت عناصر إرهابية مسلحة صباح اليوم السبت مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة الإسلامية وأصيب 5 آخرين بجروح"، وذلك وفقا لوكالة " أنباء فارس " الإيرانية.

وكانت إيران شهدت الشهر الماضي، هجوم مسلح في مدينة زاهدان جنوبي غرب البلاد، أسفر عن مقتل ضابط من شرطة المرور.

وفي سياق متعلق بالحرب على الإرهاب داخل إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في 5 يناير/ كانون الثاني، تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران. وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس"، إن "القوات الإيرانية اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي بالمنطقة"، موضحا أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أوتوا به من إمكانيات".