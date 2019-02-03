ترامب: نريد الإبقاء على وجودنا العسكري في العراق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من المهم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران عن كثب.

وذكر الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، "أحد الأسباب التي أريد أن أبقي القوات في العراق من أجلها هو أنني أريد أن أراقب إيران، لأن إيران مشكلة حقيقية".

Transcript: President Trump on "Face the Nation," February 3, 2019 https://t.co/hFfKcOPn7d pic.twitter.com/B7T2xJADQJ — CBS News (@CBSNews) February 3, 2019

​وأضاف ترامب "لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة وباهظة في العراق، وهذا وضع ممتاز لمتابعة ما يجري في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب، بدلا عن الانسحاب".

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع برنامج "واجه الأمة"، "هذا ما لا يفهمه كثير من الناس".

وأضاف "سوف نراقب، وسوف نواصل رؤية ما إذا كانت هناك مشكلات، وما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، وسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها".