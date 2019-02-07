إيران تعلن رسميا إطلاق قمر صناعي ثان وتحدد موعد الثالث

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، إطلا ق قمرا صناعيا، أمس الأربعاء، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

© Fotolia / Andrey Armyagov إيران تعلن إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء بصواريخ محلية الصنع

وذكر نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي"، الصناعي أطلق أمس، وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع "أيام عشرة الفجر"، حسب وكالة " إرنا ".

كما أعلن تقي زادة، أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأكد نائب وزير الدفاع الإيراني، إعادة صيانة صاروخ "شهاب ثاقب" المصنع "في زمن الحرب المفروضة"، قائلا إن "هذا الصاروخ المزود بأجهزة رادار استطلاعية والذي يحلق على ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد من بين ثلاثة أنواع متميزة من الصواريخ الإيرانية محلية التصميم والتصنيع".

وسبق أن أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، لأن القمر لم يستقر في مداره. ودانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في هذا المجال، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.