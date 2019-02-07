إيران تعلن رسميا إطلاق قمر صناعي ثان وتحدد موعد الثالث

كما أعلن تقي زادة، أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وأكد نائب وزير الدفاع الإيراني، إعادة صيانة صاروخ "شهاب ثاقب" المصنع "في زمن الحرب المفروضة"، قائلا إن "هذا الصاروخ المزود بأجهزة رادار استطلاعية والذي يحلق على ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد من بين ثلاثة أنواع متميزة من الصواريخ الإيرانية محلية التصميم والتصنيع".
وسبق أن أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، لأن القمر لم يستقر في مداره. ودانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في هذا المجال، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.
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