واشنطن تقترح على الرئيس الفنزويلي اللجوء إلى روسيا أو كوبا

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اللجوء إلى دولتين أحدهما من أمريكا الجنوبية.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins الكرملين: لا نعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا ومادورو وحكومته هم شركاؤنا

واقترح الممثل الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا ، إليوت أبرامز، أن يتوجه الرئيس الفنزويلي، بعد تغيير السلطة في البلاد، إلى كوبا أو روسيا، ردا على سؤال الصحفيين له عن المكان الذي يمكن أن يذهب إليه مادورو إذا تسلم الحكم، خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وقال أبرامز: "لديه (مادورو) أصدقاء في كوبا وروسيا. وهناك آخرون جاؤوا إلينا وقالوا إنهم مستعدون لاستقبال أعضاء في النظام الفنزويلي الحالي غير الشرعي".

وكان الكرملين أعلن، أمس، أن مسألة لجوء الرئيس الفنزويلي مادورو إلى روسيا غير مطروحة على جدول الأعمال أبدا. في وقت ألقى مادورو خطابا في ساحة بوليفار بكاراكاس، بثته قناة بيريسكوب، وقال إن الزعيم الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.