بعد وفاة شاعر أويغوري... تركيا تدعو الصين لاحترام حقوق الأويغور وإغلاق المعتقلات

دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، السلطات الصينية إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال في إقليم شينغيانغ ذات الحكم الذاتي، مؤكدة على ضرورة أخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لإنهاء المأساة الإنسانية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في البيان: "إن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للمجتمعات المسلمة وأتراك الإويغور في إقليم شينغيانغ ذات الحكم الذاتي تفاقمت خلال العامين الأخيرين، وتم نقلها إلى أجندة المجتمع الدولي".

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وأضاف، أن "ظهور معسكرات الاعتقال في القرن الـ 21 وسياسة الصهر العرقي الممنهجة التي تمارسها الصين ضد أتراك الإويغور يعتبر مصدر عار"، مؤكدا أن "أنقرة أبلغت السلطات الصينية مرارا رأيها على جميع المستويات حول المأساة في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي".

ودعا أقصوي السلطات الصينية إلى، "احترام الحقوق الإنسانية الأساسية لأتراك الإويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال"، كما دعا "المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء المأساة الإنسانية في إقليم شينغيانغ".

وجاء تصريح المتحدث باسم الخارجية التركي على خلفية وفاة الشاعر الإيغوري "عبد الرحيم هييت" الذي كان محكوما عليه بالسجن لمدة 8 سنوات على خلفية شعر ألفه، وذلك في العام الثاني لسجنه.

وتدعي أنقرة أن أتراك الإيغور يتعرضون للاضطهاد الديني والثقافي في الصين، كما أعربت الأمم المتحدة مرارا عن قلقها حيال الاعتقالات الجماعية للأويغور، إلا أن الصين نفت هذه المزاعم.