القيادة المركزية: القوات الأمريكية تنسحب من سوريا خلال أسابيع

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقال الجنرال: "احتمال بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع وذلك اعتمادا على الأوضاع على الأرض".

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وأشار فوتيل إلى أن اعداد القوات الأمريكية في العراق ستبقى ثابتة بشكل عام. مؤكدا أنه، "لا نريد بقاء أفراد على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

ومن ناحيته، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في الـ 6 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بعد تلقي وعود من تركيا بعدم التعرض للقوات الكردية المتواجدة على الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، إنه إذا لم يغير البيت الأبيض نهجه، فسوف يقوم الجيش بسحب جزء كبير من القوات من سوريا بحلول منتصف مارس، وسيتم الانتهاء من الانسحاب بنهاية أبريل المقبل.