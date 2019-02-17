عضو بـ"النواب الأمريكي" يتحدى ترامب

قال إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إنه سيطالب جميع أعضاء الكونغرس بدعم مشروع قرار يوقف إعلان الرئيس دونالد ترامب لحالة الطوارئ في البلاد.

وأضاف، على "تويتر" اليوم الأحد 17 فبراير / شباط الجاري: " مجلس النواب سيواصل العمل لإيقاف إعلان ترامب، غير الدستوري، لحالة الطوارئ".

وأعلن ترامب حالة الطوارئ في البلاد، الجمعة الماضي، بهدف توفير الدعم المالي الكافي لبناء جدار على حدود أمريكا مع المكسيك.

وإليوت، هو نائب ديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.

وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

No question I’m cosponsoring this joint resolution. @HouseDemocrats will continue to explore every avenue to halt this President’s unconstitutional non-emergency declaration. #FakeTrumpEmergency https://t.co/LiRIQ6hvGC — Eliot Engel (@RepEliotEngel) February 17, 2019

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.