إيران تكشف هوية وجنسية منفذ هجوم الزاهدان

وقال قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية، العميد محمد باكبور، إن انتحاريا باكستانيا نفذ الهجوم الإرهابي في زاهدان.
وأضاف: "وقبل العملية كان أول الخيوط التي توصلنا إليها هي سيدة فقمنا باعتقالها وبعد الاعتقال كشفت عن بقية أعضاء الخلية".
وتابع: "عنصران من عناصر الخلية الإرهابية كانا باكستانيين والانتحاري كان باكستانيا أيضا يدعى حافظ محمد علي، كما كان هناك شخص آخر من باكستان مشاركا في هذا الهجوم".
كما لفت إلى وجود 3 عناصر إرهابية من سيستان وبلوشستان شاركت في هذا الهجوم، موضحا أنه "تم اعتقال شخصين والثالث متوار عن الأنظار حيث أن عملية البحث عنه متواصلة لإلقاء القبض عليه".
وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن عناصر تابعة لما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، حافلة لكوادر الحرس الثوري على طريق زاهدان — خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.
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