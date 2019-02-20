رئيس وزراء الهند: اتفقنا على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندار مودي، أنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

كما ذكر مودي، خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "اتفقنا مع السعودية على الحاجة للضغط على الدول التي تدعم الإرهاب عبر الحدود".

يتبع…