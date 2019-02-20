الأنظار تتجه نحو فيتنام... لقاء محتمل بين السيدتين الأوليين الأمريكية والكورية الشمالية

رجحت وسائل إعلام حضور سيدتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الأوليين، القمة المرتقبة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فيتنام، الشهر الجاري.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يكشف عن مكان انعقاد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

وذكرت وكالة " يونهاب "، أنه "خلال القمة الأولى التي عقدت في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي لم ترافق السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ، ونظيرتها الكورية الشمالية ري سول جو ، زوجيهما.

وفي حال اجتمعت السيدتان، فإن ذلك من شأنه أن يمثل لحظة تاريخية أخرى، حيث لم يسبق أن اجتمعت سيدتان أوليان أمريكية وكورية شمالية معا.

يذكر أن ري وسعت من حضورها الدبلوماسي على المسرح العالمي منذ العام الماضي. وشوهدت إلى جانب كيم عندما زار بكين واجتمع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، كما أسست لعلاقات ودية مع نظيرتها الكورية الجنوبية كيم جونغ سوك بعد لقائهما خلال قمتي الكوريتين.

والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة، وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وتعهد الزعيمان، عقب القمة، بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا. وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات لتقديمه "تنازلات" دون الحصول على تعهدات مؤكدة من الزعيم الكوري بإنهاء برامج تصنيع الصواريخ الباليستية.