"حرب خفية"...كبرى الجيوش تكافح مواقع التواصل الاجتماعي

دخلت مواقع التواصل الاجتماعي جميع جوانب الحياة اليومية حتى أنها أصبحت في ظل الثورة التكنولوجيا الهائلة في صناعة الهواتف الذكية في كل زمان ومكان ومتاحة للصغير والكبير.

مواقع التواصل الاجتماعي لا تقتصر فقط على مواقع للتعارف فقط وإنما تصبح مواقع للحصول على المعلومات واستغلالها بطرق مختلفة.

حيث تعتبر هذه المواقع بمثابة منصة سهلة للحصول على المعلومات حول العديد من الأشخاص، ويعتبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" من أشهر وأكثر المواقع الاجتماعية مشاركة.

ويعتبر الموقعين منصتين للحصول على المعلومات الشخصية لعدد كبير من مستخدميها.

حيث يقوم المستخدمون بعرض بياناتهم الشخصية بالإضافة للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للجهات الراغبة في الحصول على معلومات حول هؤلاء الأشخاص.

من جانبها سعت العديد من الدول لمنع الموظفين فيها في مواقع حساسة من المشاركة في هذه المواقع بغية عدم تعريض حياتهم و الاماكن التي يعملون بها للخطر.

وتعتبر الجيوش إحدى هذه القطاعات أو المجالات التي توجهت فيه العديد من الدول لمنع موظفيها والعاملين فيها بالإضافة للمجندين من عدم نشر معلوماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لصورهم.

الجيش الروسي

اعتمد مجلس النواب الروسي (الدوما) مشروع قانون يحظر على العسكريين حمل الهواتف الذكية والتوصل مع الصحفيين.

وبحسب البيان الذي نشر على موقع المجلس، فإن مشروع يحظر أيضا جميع الوسائل والأجهزة التي يمكن من خلالها حفظ بيانات والصور و الفيديو وتحديد المواقع الجغرافية بإستخدام شبكة الانترنت.

كما يحق للعسكريين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بشكل محدود جدا، فلن يستطيعون مثلا استخدام خاصية التحديد المكاني و الجغرافي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن وجود خطط لحظر استخدام الهواتف التي لها اتصال عن طريق الأقمار الصناعية والمزودة بكاميرات للإستخدام الشخصي.

الجيش الأمريكي

© REUTERS / RALPH ORLOWSKI استعدادات خاصة من "فيسبوك" قبل انتخابات أمريكا المقبلة

الذي كان له عدد من الإجراءات الإحترازية من 2007 ولغاية 2009، تمثلت بعدد من الإجراءات التي قيدت بشكل جزئي من استخدام العسكريين لمواقع التواصل.

بالإضافة لمنعهم من استخدام الانترنت الخاص بالبنتاغون في الدخول لصفحاتهم الخاصة.

وأصدرت وزارة الدفاع عددا من القوانين والوثائق بين أعوام 2012 و 2014، تمنع العسكريين من نشر معلومات عسكرية على صفحاتهم الخاصة.

ويعود سبب هذا التعميم بعد وقوع حادثة في ربيع 2010، بعدما تم تعيين جندي من البحرية الأمريكية في منصب مهم في الإدارة الأمريكية الى ان قام "هاكر" بخرق أحد المواقع الاجتماعية لينشر تفاصيل عن هذا الجندي.

وتعود الحادثة الثانية الى موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبحرية الأمريكية، حيث نشر على الموقع الكثير من الصور لمجندات في الجيش مع عساكر في الأسطول، الامر الذي أثار فضيحة كبيرة.

لتقوم وزارة الدفاع بسن مجموعة من القوانين التي تحدد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين والعاملين بها.

الجيش البريطاني

يشبه الجيش البريطاني في قوانينه القوانين المتبعة في الجيش الأمريكي في ما يتعلق بوسائل التواصل.

ففي يناير/كانون الثاني 2009، تم وضع جملة من القوانين التي تحدد استعمال مواقع التواصل والتحدث للصحافة، حيث تم تسريب عدد من المعلومات، الامر الذي دفع وزارة الدفاع لمنع استخدام خدمة "سكايب" لجنودها في أفغانستان.

وقامت وزارة الدفاع بسن عدد من التشريعات التي حددت من خلالها استخدام مواقع التواصل، من جهتها منعت البحرية الملكية البريطانية موظفيها من انتقاد الظروف الاجتماعية ولاسيما الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجيش الألماني

© REUTERS / Arnd Wiegmann بعد "فيسبوك"... "غوغل" ممنوع في إسرائيل

بدأ الجيش الألماني بتفعيل عدد من القوانين المتعلقة بأمن المعلومات على وسائل التواصل في مايو/أيار 2012، بعد جدال طويل وشاق مع الصحافة.

حيث دعى الى المحافظة على أسرار الجيش بشكل يمنع العسكريين من نشر المعلومات والصور العسكرية، معتبرا بأن قضايا الجيش يجب أن تكون بعيدة عن مواقع التواصل.

الجيش الإسرائيلي

قام جيش الدفاع الإسرائيلي بوضع جملة من القوانين الناظمة في عام 2013 والتي تحدد حظرا كاملا على موظفي الاستخبارات وطياري سلاح الجو.

إلا أن نشر مجموعة من الجنود صورا لهم وهم في الزي العسكري، الأمر الذي أدى لفرض حظر على استخدام ونشر في المواقع الاجتماعية.