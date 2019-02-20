تسجيل
15:22 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    جندي يستخدم هاتفه في مواقع التواصل

    "حرب خفية"...كبرى الجيوش تكافح مواقع التواصل الاجتماعي

    © Photo / Pixabay
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20

    دخلت مواقع التواصل الاجتماعي جميع جوانب الحياة اليومية حتى أنها أصبحت في ظل الثورة التكنولوجيا الهائلة في صناعة الهواتف الذكية في كل زمان ومكان ومتاحة للصغير والكبير.

    مواقع التواصل الاجتماعي لا تقتصر فقط على مواقع للتعارف فقط وإنما تصبح مواقع للحصول على المعلومات واستغلالها بطرق مختلفة.

    مارك زوكربيرغ
    © REUTERS / STEPHEN LAM
    "فيسبوك" ينفي الاتهامات حول تستره على "التدخل الروسي"

    حيث تعتبر هذه المواقع بمثابة منصة سهلة للحصول على المعلومات حول العديد من الأشخاص، ويعتبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" من أشهر وأكثر المواقع الاجتماعية مشاركة.

    ويعتبر الموقعين منصتين للحصول على المعلومات الشخصية لعدد كبير من مستخدميها.

    حيث يقوم المستخدمون بعرض بياناتهم الشخصية بالإضافة للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للجهات الراغبة في الحصول على معلومات حول هؤلاء الأشخاص.

    من جانبها سعت العديد من الدول لمنع الموظفين فيها في مواقع حساسة من المشاركة في هذه المواقع بغية عدم تعريض حياتهم و الاماكن التي يعملون بها للخطر.

    وتعتبر الجيوش إحدى هذه القطاعات أو المجالات التي توجهت فيه العديد من الدول لمنع موظفيها والعاملين فيها بالإضافة للمجندين من عدم نشر معلوماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لصورهم.

    الجيش الروسي

    اعتمد مجلس النواب الروسي (الدوما) مشروع قانون يحظر على العسكريين حمل الهواتف الذكية والتوصل مع الصحفيين.

    وبحسب البيان الذي نشر على موقع المجلس، فإن مشروع يحظر أيضا جميع الوسائل والأجهزة التي يمكن من خلالها حفظ بيانات والصور و الفيديو وتحديد المواقع الجغرافية بإستخدام شبكة الانترنت.

    كما يحق للعسكريين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بشكل محدود جدا، فلن يستطيعون مثلا استخدام خاصية التحديد المكاني و الجغرافي.

     وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن وجود خطط لحظر استخدام الهواتف التي لها اتصال عن طريق الأقمار الصناعية والمزودة بكاميرات للإستخدام الشخصي.

    الجيش الأمريكي

    فيسبوك
    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    استعدادات خاصة من "فيسبوك" قبل انتخابات أمريكا المقبلة

    الذي كان له عدد من الإجراءات الإحترازية من 2007 ولغاية 2009، تمثلت بعدد من الإجراءات التي قيدت بشكل جزئي من استخدام العسكريين لمواقع التواصل.

    بالإضافة لمنعهم من استخدام الانترنت الخاص بالبنتاغون في الدخول لصفحاتهم الخاصة.

    وأصدرت وزارة الدفاع عددا من القوانين والوثائق بين أعوام 2012 و 2014، تمنع العسكريين من نشر معلومات عسكرية على صفحاتهم الخاصة.

    ويعود سبب هذا التعميم بعد وقوع حادثة في ربيع 2010، بعدما تم تعيين جندي من البحرية الأمريكية في منصب مهم في الإدارة الأمريكية الى ان قام "هاكر" بخرق أحد المواقع الاجتماعية لينشر تفاصيل عن هذا الجندي.

    وتعود الحادثة الثانية الى موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبحرية الأمريكية، حيث نشر على الموقع الكثير من الصور لمجندات في الجيش مع عساكر في الأسطول، الامر الذي أثار فضيحة كبيرة.

    لتقوم وزارة الدفاع بسن مجموعة من القوانين التي تحدد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين والعاملين بها.

    الجيش البريطاني

    يشبه الجيش البريطاني في قوانينه القوانين المتبعة في الجيش الأمريكي في ما يتعلق بوسائل التواصل.

    ففي يناير/كانون الثاني 2009، تم وضع جملة من القوانين التي تحدد استعمال مواقع التواصل والتحدث للصحافة، حيث تم تسريب عدد من المعلومات، الامر الذي دفع وزارة الدفاع لمنع استخدام خدمة "سكايب" لجنودها في أفغانستان.

     وقامت وزارة الدفاع بسن عدد من التشريعات التي حددت من خلالها استخدام مواقع التواصل، من جهتها منعت البحرية الملكية البريطانية موظفيها من انتقاد الظروف الاجتماعية ولاسيما الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

    الجيش الألماني

    شعار شركة غوغل الأمريكية
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    بعد "فيسبوك"... "غوغل" ممنوع في إسرائيل

    بدأ الجيش الألماني بتفعيل عدد من القوانين المتعلقة بأمن المعلومات على وسائل التواصل في مايو/أيار 2012، بعد جدال طويل وشاق مع الصحافة.

    حيث دعى الى المحافظة على أسرار الجيش بشكل يمنع العسكريين من نشر المعلومات والصور العسكرية، معتبرا بأن قضايا الجيش يجب أن تكون بعيدة عن مواقع التواصل.

    الجيش الإسرائيلي

    قام جيش الدفاع الإسرائيلي بوضع جملة من القوانين الناظمة في عام 2013 والتي تحدد حظرا كاملا على موظفي الاستخبارات وطياري سلاح الجو.

    إلا أن نشر مجموعة من الجنود صورا لهم وهم في الزي العسكري، الأمر الذي أدى لفرض حظر على استخدام ونشر في المواقع الاجتماعية.

    انظر أيضا:

    شبكة تواصل اجتماعي تناطح الكبار "فيسبوك" و"تويتر" بتلك التقنية
    بألف كلمة... مارك زوكربرغ يحتفل بمرور 15 عاما على "فيسبوك"
    تصميم "فيسبوك ماسنجر" الجديد... 5 أسرار لا يمكن تخيلها
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, الجيش الإسرائيلي, العالم, تويتر, الجيش الروسي, فيسبوك, مواقع التواصل الإجتماعي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون خلال احتفالات Tutta colpa della Luna أو Blame the Moon في ريو دي كاناريجيو، إحدى القنوات الشهيرة في البندقية في 16 فبراير/ شباط 2019. بدأت فينيسيا احتفالات الكرنفال السنوية مع عرض مائي ليلا الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، وهي من احتفالات بمناسبة مرور 50 عاماً على سير الإنسان على القمر لأول مرة.
    انطلاق مهرجان المدينة التي خلقت للمهرجانات
    روسيا قدمت أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لـمعاهدة الصواريخ
    أمريكا انتهكت المعاهدة وتحاول تغيير الموازين
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك