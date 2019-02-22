الجيش الباكستاني يستعد لصد أي هجوم من الهند ويحذر من رد شامل

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، استعداده لصد أي هجوم من الهند، محذرا من رد شامل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، قوله إن الجيش الباكستاني يستعد للدفاع ضد أي هجوم من جانب الهند، وسيستجيب "بالقوة الكاملة" وسط تصاعد التوتر بين الجارين المسلحين النوويين.

© REUTERS / STRINGER عقب هجوم كشمير... باكستان تناشد الأمم المتحدة لتهدئة الهند

وقال الجنرال، آصف غفور، "ليس لدينا نية لبدء الحرب لكننا سنرد بكل قوة على التهديد وسنفاجئكم. لا تعبثوا مع باكستان".

وأضاف، في مؤتمر صحفي في مدينة روالبندي، "لا نرغب في خوض حرب. إذا فرضت علينا فإننا نملك الحق في الرد".

وكان هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وقع، قبل عدة أيام، وأسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة العسكرية الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

واتهمت الهند بعد الهجوم باكستان بدعم الجماعات الإرهابية، واستدعت سفيرها من إسلام أباد للتشاور، كما رفعت الرسوم الجمركية على البضائع من الدولة المجاورة إلى 200%، وهو ما يعد حظرا فعليا على الاستيراد.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنها ترفض بشدة محاولات ربط إسلام أباد بالعمل الإرهابي بدون أي تحقيق، وأبدت استعدادها لإجراء تحقيق كامل في الحادث مع الهند.

وبعث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشى، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطلب منه التدخل لتخفيف حدة التوتر مع الهند، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع فى ولاية جامو وكشمير.