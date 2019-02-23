أنصار المعارضة يخترقون طوقا للشرطة الفنزويلية عند جسر حدودي مع كولومبيا

اخترقت مجموعة من أنصار المعارضة الفنزويلية طوقا للشرطة الفنزويلية على جسر حدودي مع كولومبيا.

وقالت قناة "في. بي. آي" التلفزيونية على الهواء مباشرة إن أنصار المعارضة اخترقوا اليوم السبت طوقًا من الشرطة الفنزويلية عند جسر سانتاندر الحدودي وذهبت إلى الجانب الفنزويلي من الجسر.

© REUTERS / Leah Millis عضو في الكونغرس الأمريكي: يجب أن نضمن عدم تسديد المعارضة الفنزويلية ديون روسيا

ووفقا للبيانات الأولية، ذهب ثلاثة من عناصر الشرطة الفنزويلية في نفس الوقت إلى الجانب الكولومبي من الجسر.

وأشارت القناة إلى أن عضوًا آخر في القوات المسلحة الفنزويلية انتقل إلى الجانب الكولومبي على جسر سيمون بوليفار.

من جهتها صرحت ماريا تيريزا بيلاندريا سفيرة فنزويلا في البرازيل والمعينة من قبل زعيم المعارضة خوان غوايدو أن شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت الحدود ودخلت إلى فنزويلا قادمة من البرازيل.

وقالت بيلاندريا في تصريحات نقلها تلفزيون فنزويلي "يمكننا الإعلان عن أن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود، وهي الآن في الجانب الفنزويلي"، مضيفة "هذا نصر كبير".