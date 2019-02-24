شاهد ما فعله خامنئي مع لاعب إيراني رفض اللعب مع إسرائيلي في بطولة دولية (صور)

أشاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، بالخطوة التي قام بها لاعب الشطرنج الإيراني آرين غلامي بامتناعه عن خوض مباراة مع لاعب من إسرائيل، وذلك دعما للشعب الفلسطيني.

واستقبل خامنئي، اليوم الأحد 24 شباط/ فبراير، اللاعب آرين غلامي وأسرته، داعيا له بأن يشمله الله وأمثاله برعايته وحفظه للإسلام والبلاد، على حد وصف الخامنئي. في الوقت الذي هنأ فيه الخامنئي والديه متمنيا له الحفظ وأن يكون قرة عين لهما في الدنيا والآخرة. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

📸 رهبر انقلاب ظهر امروز در دیدار شطرنج‌باز نوجوان آقای آرین غلامی:

ح

💠آقای آرینِ گل. خوشحالیم که بحمدالله شماها را داریم. برای آینده‌ی کشور شماها سرمایه‌اید؛ این سرمایه را نگهدارید.



۹۷/۱۲/۵ pic.twitter.com/Hmhqz8OHnW — خدایا مرا پاکیزه بپذیر (@raisit1391) February 24, 2019

​وأعرب الخامنئي عن سروره لأن البلاد تمتلك هكذا ناشئة وشباب معتبرا أنهم يشكلون ذخرا ورصيدا قيما للبلاد.

بدوره أعرب اللاعب غلامي عن الرغبة بتقديم ميداليته التي أحرزها في البطولة هدية لقائد الثورة الإسلامية في إيران.

​من جهته قبل الخامنئي الهدية وقال: إنني أتقبلها (الميدالية) منك لكنني أعيدها إليك، إذ أرغب بأن تكون لديك وتحتفظ بها عندك.

كما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب غلامي جمعته مع قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وكان لاعب الشطرنج الناشئ آرين غلامي قد امتنع عن خوض مباراة مع لاعب من إسرائيل وذلك في خطوة منه داعمة للشعب الفلسطيني، خلال بطولة "ريلتون" الدولية في السويد التي جرت قبل فترة حيث اعتبر خاسرا وفقد نقطة ليحل في مركز الوصافة.