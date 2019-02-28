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11:14 28 فبراير/ شباط 2019
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    مايكل كوهين ودونالد ترامب

    بعد اتهامه بـ"الاحتيال"... ترامب يرد على مايكل كوهين

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، عقب شهادته خلال جلسة استماع أمام لجنة المراقبة في مجلس النواب، أمس الأربعاء 27 فبراير / شباط.

    مايكل كوهين ودونالد ترامب
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    الادعاء يطالب بسجن كوهين محامي ترامب السابق
    وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في فيتنام بعد القمة الثانية له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس 28 فبراير / شباط: "كوهين كذب كثيرا في شهادته، لكنه قال الحقيقة عندما تحدث عن عدم وجود تواطؤ مع روسيا".

    وقالت "رويترز"، إن كوهين، وصف ترامب بأنه محتال، وأنه كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، ورد ترامب بأن شهادة كوهين "مخزية".

    وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر": "كوهين كان واحدا من عدة محامين، مثلوني من الناحية القانونية، لكن لسوء الحظ، كان لديه عملاء آخرون".

    وأضاف: "كان كوهين، كاذبا ومحتالا، وفعل أشياء سيئة لا علاقة لها بي"، مشيرا إلى أنه يكذب ليجعل الفترة، التي سيقضيها في السجن أقل".

    وقال كوهين، في شهادته: "ترامب رجل خداع، وطلب مني أن أدفع لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، وأن أكذب على زوجته حول هذا الموضوع، وهو ما فعلته، الكذب على السيدة الأولى هو واحد من أكبر أسباب ندمي".

    واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

    وأقر كوهين بالاتهامات في أغسطس/ آب. ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

    وطالب الادعاء الاتحادي في مانهاتن، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بسجن مايكل كوهين، بسبب دفع رشوة لممثلة أفلام إباحية نيابة عن ترامب والتهرب الضريبي.

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    أخبار أمريكا, الكونغرس, مايكل كوهين, دونالد ترامب, أمريكا
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