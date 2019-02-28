نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جملة من تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

© REUTERS / RONEN ZVULUN تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفين على الأقل

رام الله — سبوتنيك . اتهمت النيابة العامة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة.

وقالت قناة "أي 24" الإسرائيلية اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، "اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000".

وأضافت القناة الإسرائيلية: "وقرر مندلبليط تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلامية بـ4000، بعد الخضوع لجلسة استماع، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة في ملفي 1000، و2000".