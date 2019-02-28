نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

وقالت قناة "أي 24" الإسرائيلية اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، "اتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000".
وأضافت القناة الإسرائيلية: "وقرر مندلبليط تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلامية بـ4000، بعد الخضوع لجلسة استماع، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة في ملفي 1000، و2000".
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