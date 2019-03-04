دمشق تسمح للصناعيين السوريين باستيراد الوقود

يشار إلى أن القرار اتخذ بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وفقا للشروط التي حددها عدد من الوزارات، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما جاء في نص البيان "جاء هذا القرار من أجل توفير كمية إضافية من الوقود والمازوت لمواصلة إنتاج ودعم توريد المنتجات البترولية، والتي تلبي احتياجات المواطنين فيها".
وقال وزيرالنفط السوري علي غانم في كانون الثاني/ يناير الماضي إنه بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، لم تتمكن 26 ناقلة نفط من الوصول إلى الموانئ السورية، مما أدى إلى تفاقم النقص في المنتجات النفطية في البلاد.
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