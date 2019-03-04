دمشق تسمح للصناعيين السوريين باستيراد الوقود

سمحت السلطات السورية للصناعيين باستيراد المازوت والوقود في محاولة لحل الأزمة المرتبطة بعدم وجود إنتاج محلي للوقود ومواد التشحيم.

© Sputnik . Bassel Shartouh بالفيديو... الأمن السوري يضبط كمية كبيرة من المخدرات في محطة وقود مهجورة

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء السوري، اليوم الإثنين حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه: "أصدر رئيس الوزراء عماد خميس مرسوما يسمح للغرف الصناعية والصناعيين لاستيراد الوقود والوقود عن طريق البر والبحر لمدة ثلاثة أشهر".

يشار إلى أن القرار اتخذ بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وفقا للشروط التي حددها عدد من الوزارات، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما جاء في نص البيان "جاء هذا القرار من أجل توفير كمية إضافية من الوقود والمازوت لمواصلة إنتاج ودعم توريد المنتجات البترولية، والتي تلبي احتياجات المواطنين فيها".

وقال وزيرالنفط السوري علي غانم في كانون الثاني/ يناير الماضي إنه بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، لم تتمكن 26 ناقلة نفط من الوصول إلى الموانئ السورية، مما أدى إلى تفاقم النقص في المنتجات النفطية في البلاد.