بعد عودته إلى فنزويلا... غوايدو يدعو أنصاره للتظاهر يوم السبت المقبل

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره للخروج إلى الشوارع والتظاهر مجددا يوم السبت المقبل.

وقال غوايدو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أدعوكم للتجمع مرة أخرى يوم السبت 9 مارس… كل الدعم الذي تلقيناه والدعم الذي نحتاجه سيعتمد علينا".

Gracias a todos por el cariño y el calor inmenso con el que nos recibieron.



Convoco al país a movilizarse nuevamente este sábado #9Mar. Todo el apoyo que hemos recibido y el respaldo que necesitemos dependerán de que nos mantengamos en las calles.



¡Vamos muy bien, Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019

وعاد غوايدو إلى كاراكاس اليوم الاثنين بعد رحلته إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية التي استمرت أكثر من أسبوع.

© REUTERS / STRINGER غوايدو يتخذ قرار في بقاء كل الخيارات مفتوحة من أجل حرية فنزويلا

وكان غوايدو قد غادر البلاد قبل 10 أيام رغم صدور قرار بمنعه من السفر.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.