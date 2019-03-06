إيران تكشف لأول مرة وجود اختلاف مع روسيا بشأن إسرائيل

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهم إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلا، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.
وقال في تصريحات إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي.
يأتي ذلك، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية، وأنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".
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