إيران تكشف لأول مرة وجود اختلاف مع روسيا بشأن إسرائيل

أعلن المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين طهران وموسكو بما يخص إسرائيل، مؤكداً على وجود مصالح مشتركة مع روسيا في سوريا.

© Sputnik . Bassem Haddad بوتين: إقناع إيران بالانسحاب من سوريا ليست قضية روسيا... وعلى دمشق وطهران الاتفاق

وقال أنصاري، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، ونقلته وكالة " أنباء فارس " الإيرانية: "لم تكن روسيا في أي وقت إلى جانب إيران فيما يتعلق بإسرائيل حتى نعتبر تصريحات السيد سيرغي ريابكوف اليوم أمرا جديدا، لكن نحن في سوريا وجدنا أننا نمتلك في بعض الأمور مصالح مشتركة مع روسيا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهم إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلا، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

وقال في تصريحات إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي.

يأتي ذلك، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية، وأنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".