مقتل 16 شخصا وإصابة 9 في هجوم مسلح على شركة خاصة شرقي أفغانستان

قتل 16 شخصا وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه مسلحون، على شركة خاصة للإنشاءات في مدينة جلال آباد، في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، إضافة إلى 5 مسلحين قتلتهم القوات الأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "بجواك" الأفغانية، أن "16 عاملا في شركة الإنشاءات الخاصة قتلوا، وأصيب 9 آخرون في هجوم، صباح اليوم الأربعاء، على الشركة القريبة من مطار ننغرهار".

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL هجوم انتحاري في مدينة جلال آباد الأفغانية

وبحسب "بجواك"، فإن "اثنين من المهاجمين فجرا نفسيهما، في حين قتلت قوات الأمن الثلاثة الآخرين".

ولم تعلن أي جماعة أو تنظيم المسؤولية عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم داعش الإرهابي بتقوية نفوذه في البلاد.

وشهدت الفترة الماضية تحركات إقليمية ودولية من جانب المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، وروسيا، ودول خليجية، وباكستان، لدفع عملية السلام بين كابول وطالبان.